Patrick Börner regiert den Schützenverein Horneburg - Keine Beste Dame

Gerade erst zum Altschützen getauft und schon Schützenkönig - Patrick Börner setzt sich beim Schießen um die Königskrone des Horneburger Schützenvereins gegen seine Konkurrenz durch.Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Wilfried Peters proklamiert auf dem Festplatz des Schützenfestes die neuen Würdenträger für das nächste Schützenjahr und krönte den 24-Jährigen Börner zum neuen Oberhaupt des Vereins. Zusammen mit seinen Adjutanten Ingo Makoschey und Thorsten Blanke regiert Börner den Schützenverein Horneburg."Ich habe gesagt, ich schieß einfach drauf", erzählte der neue Schützenkönig, "entweder es klappt oder es klappt nicht". Der erst 24-Jährige aus Postmoor erst am Tag zuvor vom Jung- zum Altschützen getauft und hat direkt mit einem Teiler von 455 das beste Ergebnis errungen. Seit 12 Jahren ist Börner Mitglied im Schützenverein und bekleidete drei mal das Amt des Jungschützenkönigs. Börner arbeitet als Produktionshelfer und ist immer auf der Stelle bereit, wenn im Verein Not am Mann ist. Neben seiner Leidenschaft den Schützenverein, kümmert sich Börner um seine Hündin Elsa.In diesem Jahr gibt es keine Beste Dame im Schützenverein Horneburg.Die weiteren Würdenträger sind:1. Ritter Norbert Müller, 2. Ritter Ingo MakoscheyJungschützenkönigin Catharina Tschirschwitz mit Adjutantinnen Inga Diedrich und Franka Dittmer, 1. Ritter Lasse Diedrich, 2. Ritter Amelie SülingVogelkönig Carsten Dittmer mit Adjutanten Sven Grünheid und Lothar Schiwek, 1. Ritter Sven Grünheid, 2. Ritter Wilfried PetersBeste Vogelschützin Susanne Börner-Makoschey mit ihren Adjutantinnen Marina Wenk und Heike JacobsJungschützenvogelkönigin Vivian Zwaan mit ihren Adjutanten Amelie Süling und Lasse DiedrichSpielmannszugkönig Christian Langel und Pokalgewinner vom Spielmannszug Hendrik MeynBei den Kindern:Scheibenkönigin Wenke OellrichScheibenkönig Tom GrabauskasVogelkönigin Tara HerrmannVogelkönig Malte Fröhling