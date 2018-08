Schützenfest Steinkirchen: Vier Tage lang wird gefeiert

Mit dem Schützenfest in Steinkirchen geht ein erlebnisreiches Jahr für die Majestäten, König Jürgen Kuntz und Königin Silvia Schnell, zu Ende. Am Montagabend werden sie ihre Königsketten nach spannenden Wettkämpfen im Schießstand an die neuen Majestäten überreichen. Auch die anderen neuen Würdenträger werden dann bekannt gegeben. Der Vorstand der Schützengilde lädt alle Mitglieder, Freunde und Gäste herzlich ein, an den Veranstaltungen des Schützenfestes teilzunehmen

Das ist der Festablauf:

Freitag, 10. August

ab 18 Uhr: Treffen im Dorfgemeinschaftshaus zum Einstimmen auf den Ausmarsch

19.30 Uhr: Antreten auf dem Alten Marktplatz zur Flaggenhissung, anschließend Ausmarsch zum Gasthaus Zur schönen Fernsicht

bis 22 Uhr: Blasmusik mit den Altländer Blasmusikanten, danach gemeinsamer Fackelrückmarsch und Ausklang im Dorfgemeinschaftshaus



Samstag, 11. August

19 Uhr: gemeinsamer Umtrunk beim Jungschützen-Empfang und gemeinsamer Rückmarsch

ab 21 Uhr: Tanz im Festzelt mit DJ Chris Reger & Ballermannstar Lorenz Büffel "Johnny Däpp"



Sonntag, 12. August

7 Uhr: Wecken durch den Spielmannszug der Schützengilde

11.15 Uhr: Antreten am Festplatz zur Abholung des Schützenkönigs Jürgen Kuntz, Carl-Holst-Str. 3, Steinkirchen

Umzug: Festplatz, Alter Marktplatz, Carl-Holst-Straße, Weidenweg, Schützenstraße, Festplatz

12.30 bis 15 Uhr: Königsfrühstück im Festzelt

15 bis 16 Uhr: Festumzug über Festplatz, Schützenstraße, Birkenweg, Wetternstraße, Erlenweg, Gartenstraße, Hinter der Feuerwache, Umtrunk am Gerätehaus, Bürgerei, Alter Marktplatz, Festplatz

16 Uhr: Proklamation der Kinderwürdenträger, am Nachmittag Musik mit DJ Hendrik Höper im Biergarten, Kaffee und Kuchen im Festzelt



Montag, 13. August

11.30 bis 13 Uhr: Umtrunk beim Besten Mann und der Besten Dame in der Halle bei Familie Daberhahl, Bürgerei 86, Steinkirchen

19.30 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger auf dem „Alten Marktplatz", anschließend Königsumzug, am Nachmittag Musik mit DJ Hendrik Höper im Biergarten, Kaffee und Kuchen im Festzelt, anschließend Königsball im Festzelt mit der Band "Melodies"