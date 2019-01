Sperrung in eine Richtung - Bauarbeiten Kreuzungsbereich Herrenstraße/Gierenberg

sc. Harsefeld.

Die Sanierung der Herrenstraße geht in eine neue Runde - die Bauarbeiten für den zweiten Abschnitt beginnen am kommenden Montag mit einer Teilsperrung. Von Montag, 14. Januar, bis einschließlich Freitag, 25. Januar, starten die Arbeiten an der Kreuzung Herrenstraße/Gierenberg. Dadurch kommt es im Einmündungsbereich zu Behinderungen.Der Gierenberg wird während der Baumaßnahmen im Kreuzungsbereich zur Einbahnstraße umfunktioniert, wodurch nur noch die Einfahrt in das Siedlungsgebiet und zur Eissporthalle gewährleistet ist."Auch Busse können noch zur Eishalle fahren", erklärte Marina Vollmann aus dem Fachbereich Straßenverkehr, "Die Besucher können auf bekanntem Weg die Halle erreichen".Der Rückweg zur Herrenstraße erfolgt über eine Umleitung. Schilder weisen die Ausfahrt durch die Memelstraße der Steinfeldsiedlung und die Große Gartenstraße aus. Das gilt für Anwohner, sowie für die Besucher der Eishalle.Sobald die Bauarbeiten an der Kreuzung am Gierenberg beendet sind, geht es weiter mit der restlichen Herrenstraße bis zum Einmündungsbereich in die Große Gartenstraße. Die Herrenstraße werde dann wieder zur Einbahnstraße umfunktioniert, wie schon im ersten Bauabschnitt.Eine Ampelschaltung regelt dann den Verkehr. LKWs sollten dann das Gebiet großräumig umfahren. Für PKWs verhält es sich genauso wie im vorherigen Bauabschnitt. Auch werde es wieder wöchentliche Termine für die Anwohner geben.