Startklar zum Laufen

Wichtiger Termin für alle Läufer, Laufbegeisterten und die, die es noch werden wollen: Am Freitag, 1. März, startet die Anmeldung für die Teilnahme am 14. Harsefelder Lauf-Musik-Festival. Das vom Lauftreff und Stadtmarketing Harsefeld organisierte und schon traditionelle Event findet am Samstag, 15. Juni, statt.Auf vielfachen Wunsch hat das Organisations-Team die Startzeiten verändert, damit die Bambinis etwas später starten können und die Läufe insgesamt kompakter durchgeführt werden. Außerdem haben sich die Anmeldebedingungen für Schulen und Kitas geändert. Infos dazu gibt es per E-Mail unter: gruppenanmeldung@lauf-musik-festival.de. Die neuen Startzeiten: 14 Uhr Schülerlauf (2.550 m), 14.45 Uhr Bambinilauf (970 m), 15.30 Uhr Jugendliche und Erwachsene (5.100 m) und um 17 Uhr Jugendliche und Erwachsene (10.200 m) und die Staffel.Da das Lauf-Musik-Festival ganz im Zeichen der 1050-Jahrfeier steht, gibt es eine Sonderwertung bei den Staffeln. Die kreativste und bunteste Staffel oder die Staffel mit einem besonderen Laufstil bekommt einen Sonderpreis.Tanzeinlagen und Live-Musik bis 23.30 Uhr sind auch bei diesem Lauf-Musik-Festival wieder dabei. Mehr Infos und Anmeldungen unter: www.lauf-musik-festival.de.