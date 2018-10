"Stumpf ist echt cool" / WOCHENBLATT sucht kleine Vereine in Buxtehude

Dieser Verein hat die wohl beständigste Mitgliederzahl aller Vereine in Buxtehude und Umgebung: Seit 27 Jahren gab es weder Ab- noch Zugänge. Zudem ist der Zusammenschluss mit dem offiziellen Vereinsstatus e.V. vermutlich das exklusivste Bündnis zwischen Weser und Elbe: "Stumpf e.V.". Was verbirgt sich dahinter, wollte das WOCHENBLATT wissen und bekam vom amtierenden Präsidenten Stephan Holdt eine verblüffende Antwort: "Neun Leute haben vor 27 Jahren einfach stumpf zusammengesessen und spontan beschlossen, den Verein zu gründen. Aus einer Bierlaune heraus."Offenbar ein Schritt mit Weitsicht: "Stumpf" ist für die Mitglieder eine Art Freundschaftsverein, der hervorragend funktioniert. Derweil sich Freundeskreise häufig aus den Augen verlieren und nur noch zufällig wieder zusammenkommen, treffen sich die "Stumpf"-Mitglieder einmal im Monat. "Fehltage gibt es kaum", sagt Stephan Holdt. Wer Mitglied ist, der ist dabei - und zwar immer. Ein Samstag im Monat ist im Kalender für die Treffen reserviert.Die meisten Mitglieder kommen aus Hedendorf und Umgebung und die anfänglichen Kontakte entstanden über den Fußball und den VSV Hedendorf-Neukloster. "Mit Familie hat man in der Woche wenig Zeit, um alte Freundschaften zu pflegen", sagt Holdt. "Stumpf" ist sozusagen der organisatorische Rahmen, der dabei hilft, sich Zeit zu nehmen. Außer den monatlichen Treffen steht einmal im Jahr eine gemeinsame Tour an. Im kommenden Jahr soll es in die Dominikanische Republik gehen. "Die ersten beiden Anläufe sind leider gescheitert", sagt Präsi Holdt.Dass "Stumpf" keine neuen Mitglieder gebrauchen kann, erklärt sich eigentlich von selbst. "Die hätten soviel aufzuholen, das klappt nicht", sagt Holdt. Er findet aber, dass "Stumpf" das Zeug zum Vorbild haben könnte. "Jugendliche, die heute in unserem Alter von damals sind, könnten es doch genauso machen." Für Stephan Holdt steht nach 27 Jahren fest: "'Stumpf' ist echt cool."Sind Sie auch Mitglied in einem kleinen Buxtehuder Verein, der nicht im Rampenlicht steht und doch in der Öffentlichkeit bekannter werden sollte? Oder - wenn kein offizieller Verein - sind Sie Mitglied in einer Interessengemeinschaft oder einem festen Zusammenschluss? Suchen Sie neue Mitstreiter und Mitglieder?Dann melden Sie sich in der Redaktion. Die Neue Buxtehuder stellt Ihren Verein bzw. Ihre Interessengemeinschaft und die Themen gerne vor.Per E-Mail: thomas.kreib@kreiszeitung.net, Neue Buxtehuder, Bahnhofstr. 46, 21614 Buxtehude. Wir stellen Ihren Verein vor