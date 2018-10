Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Samtgemeinde Lühe alle Bürger am Samstag, 27. Oktober, von 10 bis 16 Uhr ins neue Rathaus in Steinkirchen, Bergfried 31, ein. "Oft lernen die Bürger nur das Bürgerbüro, nicht aber die übrigen Räume eines Rathauses kennen", sagt Samtgemeinde-Bürgermeister Michael Gosch. Am Tag der offenen Tür gibt es Führungen durch das gesamte Haus. Besonders sehenswert sind z.B. das Trauzimmer mit einem mehr als 200 Jahre alten Ofen und der Ratsaal mit einem beeindruckenden Luftbild vom Landkreis Stade. "Laut dem Fotografen Martin Elsen ist das die größte Luftbildaufnahme von der Region, die im Landkreis hängt", so Michael Gosch. "Unsere Samtgemeinde ist darauf sehr gut zu sehen." Auch die Büros des Bürgermeisters und der weiteren Verwaltungsmitarbeiter dürfen gerne besichtigt werden.

Dass das neue Rathaus in zentraler Lage im Ortskern gebaut werden konnte, hält Michael Gosch für einen Glücksfall. "Für uns ist eine Tür aufgegangen, mit der wir gar nicht gerechnet hatten", sagt er. Das zweiflügelige Rathaus fügt sich nicht nur optisch perfekt in die Umgebung ein, sondern ist auch energetisch und räumlich zukunftsweisend geplant. "Alle Büros sind so groß, dass ein weiterer Mitarbeiter Platz finden würde", sagt der Bürgermeister.

Mit zurzeit 30 Mitarbeitern im Rathaus bei 10.000 Einwohnern sei die Verwaltung zwar schlank gehalten. Doch die Aufgabenbereiche nähmen zu und das neue Rathaus biete die Möglichkeit, das Team zu erweitern. "Man darf nicht vergessen, dass wir als Arbeitgeber mit anderen Verwaltungen konkurrieren", so Gosch. "Mit unseren jetzigen Büros brauchen wir uns nicht zu verstecken."



Tag der offenen Tür

im Rathaus der Samtgemeinde Lühe

Steinkirchen, Bergfried 31

Samstag, 27. Oktober

10 bis 16 Uhr