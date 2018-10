Victoria Aveyard holt ihren "Bullen" ab: "Ein Stück Victoria ist auch in Mare"

Wenn die US-Erfolgsautorin Victoria Aveyard nach ein paar Urlaubstagen in England und einem Kurztrip nach Paris zu Hause in den USA die kiloschwere "Bullen"-Skulptur hinstellt - auf den Esstisch, hat sie sich vorgenommen -, wird ihr junger Labrador Indy der Figur erst ein Küsschen geben und sie dann anbellen, ist die Schriftstellerin sicher, die den Buxtehuder Jugendliteraturpreis "Buxtehuder Bulle" 2015 gewonnen hatte. Jetzt kam sie für eine Stippvisite in die Estestadt. Für alle Fans, die traurig sind, dass mit dem vierten Band der Reihe um Mare und ihren Kampf für Gleichheit und Gerechtigkeit Schluss ist, hatte Victoria Aveyard eine gute Nachricht: "Ich werde eine neue, mehrteilige Fantasy-Serie schreiben."Im Gespräch mit dem WOCHENBLATT erklärte die Autorin, dass sie persönlich keine Geschichten mag, die ein definitives Ende haben. Der letzte Satz im vierten Band der Mare-Reihe "die Reise ist noch nicht zu Ende" bedeute aber nicht, dass diese Story weitergeschrieben werde. Doch ohne ein definitives Ende im Buch könnten die Charaktere in der Vorstellungswelt besser weiterleben.Wer Victoria Aveyards Tweets liest oder ihrem Instagram-Account folgt, der stellt fest: Sie ist teilweise sehr politisch und kein Fan von Präsident Trump und rückwärtsgewandter, konservativer und diskriminierender Politik. "Ich liebe nicht, worüber ich diskutiere, aber ich muss es", sagt Aveyard. Ähnlich könne auch ihre Hauptfigur Mare verstanden werden. Sie sei politisch, eine Kämpferin, weil sie es in ihrer Welt der Unterdrückung und Ungleichkeit sein müsse. Ein ganzes Stück Victoria sei daher auch in Mare vorhanden. Auf der anderen Seite habe die Protagonistin ihrer Romane aber manche Eigenschaften, die sie selbst gern hätte und sie könne auch "böse Dinge" tun, die eben nur in der Fiktion möglich seien.Mit 24 Jahren hat Victoria Aveyard, heute 28, mit ihrem Erstlingswerk, die "Rote Königin", gleich einen fulminanten Welterfolg gelandet. Das habe sie aber nicht abheben lassen. Sie denke gar nicht groß darüber nach. Unterstützung - und auch Verwurzelung - finde sie zudem in der Familie und bei guten Freunden.Es ist nicht erstaunlich, dass bei einer Story, die weltweit in 39 Sprachen übersetzt wurde, auch Hollywood Interesse hat. "Universal Picture" und Aveyard haben eine Option auf die Verfilmung unterzeichnet. Die Autorin hat Drehbuchschreiben studiert und möchte möglichst viele Mitspracherechte bekommen. Wer als Hauptdarstellerin die perfekte Mare wäre, weiß die Schrifstellerin aber noch nicht. Fest stehe, dass die Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Elizabeth Banks federführend an dem Projekt beteiligt sein werde.Auch wenn Victoria Aveyard in Buxtehude einen Jugendbuchpreis gewonnen hat: "Ich schreibe nicht für eine bestimmte Altersgruppe", sagt sie. Sie habe festgestellt, dass ihre Leserinnen und Leser in Deutschland eher unter 18 Jahren seien, in den USA seien es sowohl Erwachsenen als auch Jugendliche, die ihre Bücher lesen.Bei der offiziellen "Bullen"-Zeremonie freute sich Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt darüber, dass die Autorin ihr Versprechen, den "Bullen" persönlich abzuholen, eingehalten hat. Und Victoria Aveyard freut sich schon jetzt auf viele neugierige Fragen, wenn Freunde die schwarze Stahlplastik sehen und fragen: "Was ist das?"• Victoria Aveyard wurde am 27. Juli 1990 in East Longmeadow (Massachusetts) geboren. Sie hat Drehbuchschreiben an der University of Southern California studiert. Sie lebt abwechselnd in ihrer alten Heimat und in Los Angeles. Mit ihrem ersten Buch "Die Rote Königin" landete sie einen "New York Times"- und "Spiegel"-Bestseller und wurde dafür auch mit dem "Buxtehuder Bullen" ausgezeichnet. Die Fantasy-Serie um die 17-jährige Mare umfasst vier Bücher. "Die Rote Königin", Gläsernes Schwert", "Goldener Käfig" und ganz neu "Wütender Sturm". Der letzte Titel ist aktuell zur Frankfurter Buchmesse erstmals auf Deutsch erschienen. Das Buch kostet als Hardcover 24,99 Euro. Alle Titel von Victoria Aveyard sind im Carlsen-Verlag herausgekommen.