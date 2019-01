Wer will live auf die Kulturforum-Bühne?

"Five minutes of fame" ist der knackige Titel eines neuen Konzertformates, das Lucie Cerveny und Guido Jäger im Buxtehuder Kulturforum planen. Die beiden Musiker haben sich mit ihrer Konzertreihe "Lucie, Guido & Friends" in den vergangenen zwei Jahren einen festen Fankreis erspielt und wollen die Bühne im Kulturforum jetzt auch für neue Künstlerinnen und Künstler öffnen, die noch kein eigenes, abendfüllendes Programm haben. Dabei legen die Gastgeber Wert auf Vielfalt: "Die Darbietungen können von Musik über Schauspiel, von Poetry Slam bis Tanz reichen", sagt Lucie Cerveny.Eine Voraussetzung müssen aber alle mitbringen, die auf der Bühne des Kulturforums stehen wollen: Es sollten keine absoluten Anfänger sein. "Wer gerade eine alte Gitarre auf dem Dachboden gefunden hat und ein paar Akkorde schrammeln kann, sollte vielleicht noch etwas üben", meint Lucie Cerveny.Wer zum Beispiel singen möchte, aber weder Band noch andere Begleitung hat, wird von den beiden Musikern begleitet, die dafür natürlich vorher "gebrieft" werden müssen. Zwischen den Gastauftritten spielen Lucie Cerveny und Guido Jäger Stücke aus ihrem Repertoire und das Publikum kann den Backgroundchor geben.Die Termine für die beiden Konzerte: Freitag, 15. Februar und 5. April. Beginn: jeweils um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude. Mit denen, die auftreten möchten, gibt es im Vorfeld ein kurzes Infotreffen mit Probespiel. Für das Konzert im Februar ist das vorher um 15 Uhr im Kulturforum.Wer Interesse hat, meldet sich per Mail bei Lucie Cerveny (luciecerveny@gmx.de) oder Guido Jäger (guidomail@online.de).