Winterwald im Ortskern: In der Adventszeit erhält Buxtehudes Altstadt ein ganz besonderes Ambiente

Buxtehude : Winterzauber |

Nach der hervorragenden Resonanz im vergangenen Jahr lädt die Hansestadt Buxtehude von Montag, 26. November, bis Sonntag, 30. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr zum zweiten Wintermärchen in die Altstadt ein. Die Besucher dürfen sich auf fünf Wochen stimmungsvolles Ambiente mit Glühweinständen im eigens angelegten Wäldchen auf dem Rathausplatz freuen. Darüber hinaus gibt es an den rund 40 Ständen in der Langen Straße und Breiten Straße Leckereien, weihnachtliche und kunsthandwerkliche Angebote sowie auch ein vielseitiges Rahmenprogramm - unter anderem mit Kasperletheater jeden Dienstag und Donnerstag um 15.30 Uhr, Has' und Igel-Weihnachtsbäckerei, Märchenführungen, Weihnachtspostamt und vielem mehr. Außerdem wird jeden Tag um 15 Uhr vor dem Modehaus Stackmann ein Türchen des überdimensionalen Adventskalenders geöffnet. Eine Besonderheit ist das illuminierte Rathaus: Täglich ab 16.30 Uhr werden an der Rathausfassade Animationen zum Thema Weihnachten und Märchen gezeigt. Der in Buxtehude beliebte "Mecki-Film" läuft samstags und sonntags jeweils um 17 Uhr an der Gebäude-Fassade.

Das Wintermärchen wird am Montag, 26. November, um 17.30 Uhr von Katja Oldenburg-Schmidt, Bürgermeisterin der Hansestadt Buxtehude, offiziell eröffnet. Im Anschluss wird dann gegen 18 Uhr der Weihnachtsmann mit Rufen von möglichst vielen Kindern geweckt. Foto: Hansestadt Buxtehude/Daniela Ponath