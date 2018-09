Buxtehude : Aula Süd |

bo. Buxtehude. Mit dem Kabarettisten Andreas Rebers und seinem Programm "Amen" startet der Buxtehuder Kleinkunst-Igel am Donnerstag, 20. September, um 20 Uhr in der neuen "Aula Süd" des Gymnasiums am Torfweg 36 in seine 39. Theatersaison. Nach "Predigt erledigt" und "Rebers muss man mögen" bildet "Amen" den vorläufigen Abschluss der Trilogie des Glaubens.

"Amen" ist das Extrakt aus langjähriger Gemeindearbeit, aktuellen Studien und friedlicher Ökumene von München bis Bagdad. "Reverend Rebers" gibt sich als streitbarer Geist, der sich mit Schwarzmalerei und heiligem Zorn gegen religiöse Dogmen, Dummheit und politische Manipulation zur Wehr setzt. Bei Rebers Kabarett der radikalen Mitte kommt musikalisch auch das Akkordeon zum Einsatz.

• Eintritt: 20 Euro; freie Platzwahl.