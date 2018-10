Anna und Nellie Thalbach im Familiendrama "Die Glasmenagerie" auf der Buxtehuder Halepaghen-Bühne

bo. Buxtehude. Das Schauspiel "Die Glasmenagerie" wird am Mittwoch, 31. Oktober, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastraße 5, aufgeführt. Anna Thalbach und ihre Tochter Nellie Thalbach spielen die Hauptrollen in dem Familiendrama von Tennessee Williams.

Zum Inhalt: Amanda Wingfield lebt mit ihren erwachsenen Kindern Tom und Laura in einer kleinen Wohnung in St. Louis. Der Tristesse des ärmlichen Alltags entflieht jeder auf seine eigene Weise: Amanda schwärmt von ihrer Jugend, Tom verbringt jede freie Minute im Kino und die schüchterne Laura kümmert sich nur um ihre Glasmenagerie, eine Sammlung zerbrechlicher Glastiere. Mit Jim O'Connor, Toms Arbeitskollegen, zieht die Realität in das Leben der Familie ein.

Um 19 Uhr findet eine Theatereinführung mit Louis Held statt. Der Schauspieler ist bekannt geworden durch die "Bibi & Tina"-Filme und ist an diesem Abend in der Rolle des Sohnes zu sehen. Die Aufführung findet in Kooperation mit dem Stader Stadeum statt.

• Eintrittskarten ab 15,50 Euro gibt es beim Servicecenter Kultur & Tourismus im Rathaus, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail: kulturbuero@stadt.buxtehude.de.