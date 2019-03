Antikes Drama zeitgemäß: "Antigone.Stimmen" in Buxtehude

Mi., 27.03.2019, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastr. 5; Eintrittskarten ab 15,50 Euro (ermäßigt ab 8,25 Euro) gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im Rathaus Buxtehude, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de, und auf www.stadeum.de.

Martina Roth (Schauspiel, Foto) und Johannes Conen (Regie) haben das antike Drama "Antigone" von Sophokles in eine zeitgemäße Form gebracht. In ihrem Bewegtbildtheater "Antigone.Stimmen" dringen sie mit modernen Mitteln ohne Umschweife zum Kern der Tragödie vor.Antigone lehnt sich gegen die Diktatur des Machthabers auf und kämpft, nicht zuletzt gegen sich selbst. Der realen Figur auf der Bühne treten von der Leinwand - ebenfalls von Martina Roth dargestellt - eine zweite Antigone und eine archaisch anmutende Ur-Frau entgegen. Ein Kunstgriff, mit dem es gelingt, den inneren Monolog der Ödipus-Tochter besonders gut darzustellen. André Mergenthaler begleitet die Schauspielerin am Cello.Der Theaterabend ist eine gemeinsame Veranstaltung des Kulturbüros Buxtehude und des Stader Stadeums.