bo. Buxtehude. "Komm mit zum Athos" - dazu fordert Helfried Weyer in seinem Bildervortrag am Freitag, 16. November, um 19.30 Uhr auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastr. 5, in Buxtehude auf. Der Buxtehuder Globetrotter berichtet über die autonome Klosterrepublik auf dem heiligen Berg Athos in Griechenland.

Auf einer Halbinsel führen Mönche in 20 Großklöstern ein zurückgezogenes Leben. Die Republik ist schwer zugänglich und seit mehr als 1.000 Jahren für Frauen tabu. Weyer lässt die Zuschauer einen seltenen Blick in die Welt dieser Mönche werfen. Er zeigt u.a. die Klöster, Decken- und Wandmalereien.

