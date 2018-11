Der Beat aus Starclub-Zeiten im Kulturforum Buxtehude

Kulturforum am Hafen

Kulturforum am Hafen , Hafenbrücke 1 , 21614 Buxtehude DE

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. "Suzie & The Seniors" haben sich der Beatmusik der 1960er Jahre verschrieben. Die Mission der Hamburger Band: den Beat der legendären Starclub-Zeit zurückzubringen. "Twist & Shout" lautet das Motto ihrer energiegeladenen Show.

Zum Programm gehören Klassiker von den Beatles, Rolling Stones, Hollies, Monkees, Beach Boys, Searchers, Troggs, Kinks, Animals und vielen anderen.

- Sa., 24.11., um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1; Eintritt: 13 Euro.