Die schrillen 1970er Jahre: Schlagerrevue "Karamba!" mit dem Schmidt-Theater in Buxtehude

bo. Buxtehude. Mit der Show "Karamba!" nimmt das Schmidt-Theater Hamburg die Zuschauer am Samstag, 10. November, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastraße 5, auf eine Zeitreise ins Jahrzehnt der heißen Höschen mit. In schrägen Nummern werden in der 70er-Jahre-Schlagerrevue Schlagersternchen und Showmaster auf die Bühne zurückgeholt. "Fiesta Mexicana" und rund 50 weitere Songs zum Mitsingen und Klatschen sorgen für ein Festival der guten Laune. Die Sehnsucht wird mit "Griechischem Wein" gestillt und als Krönung liefern sich "Mireille Mathieu" und "Nana Mouskouri" ein Zickenduell.

• Karten ab 23 Euro (ermäßigt 11,50 Euro) gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de.