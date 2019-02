Eine Heimat in der Fremde: Märchenhafter Abend der Stadtteileltern in Buxtehude

Sa., 09.02.2019, um 18 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1; Eintritt frei.

"Herzen öffnen - Heimat finden! ... denn ... Man sieht nur mit dem Herzen gut!" ist das Motto eines märchenhaften, interkulturellen Abends, zu dem die Buxtehuder Stadtteileltern einladen. In Anlehnung an die bekannte Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry, erfährt der "kleine Prinz" im Hier und Jetzt, was es bedeutet, in der Fremde eine Heimat zu finden und wie das Heimischwerden in Buxtehude gelingen kann. Die Stadtteileltern, die aus vielen Nationen stammen, erzählen ihm ihre autobiografischen und authentischen Geschichten.