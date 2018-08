Fast alle Musikstile: Konzert mit "Stir it up!" in Buxtehude

bo. Buxtehude. Auf coole Grooves, aufregende Rhythmen und geschmeidige Harmonien darf sich das Publikum beim Auftritt von "Stir it up!" am Freitag, 31. August, um 20 Uhr im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, freuen. Das Trio mit Lucie Cerveny, Hannes Koch und Ben Schütz spielt neben bekannten Songs auch Stücke aus eigener Feder. Von den folkloristischen Wurzeln der gebürtigen Tschechin Lucie über internationale Body-Percussion von Ben bis hin zu den jugendlich inspirierten, unbeschwerten Songs von Hannes sind fast alle Stile vertreten: Pop, Rock, Jazz, Country und jede Menge Soul.

• Eintritt: 12 Euro.