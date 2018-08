Flohmarkt und Spiele in Hedendorf

Der Lidl-Parkplatz an der B73 in Hedendorf wird am Sonntag, 19. August, zur Schnäppchenmeile. Der Verein "Domino Jugendprojekte" organisiert von 8 bis 15 Uhr den beliebten Familienflohmarkt. Die Stände können ab 7 Uhr aufgebaut werden. Eine Anmeldung oder Reservierung ist nicht möglich.Da der Markt immer größer wird, bittet der Verein Beschicker und Besucher, ihre Autos nur legal zu parken und dazu möglichst den Pfingstmarktplatz zu nutzen.Sein sechsjähriges Bestehen feiert der Verein mit vielen Attraktionen für Kinder, u. a. eine Hüpfburg, ein Tipi-Zelt und ein Großkicker. Imbiss-Möglichkeiten und WCs gibt es vor Ort.• Standgebühren: 2 Euro pro Meter, mindestens 5 Euro; für Stände mit Pkw das Doppelte, mindestens 15 Euro; gewerbliche Händler und Neuwaren sind nicht erwünscht; www.domino-jugendprojekte.de