Folk aus Texas: Konzert mit "The Purple Hulls" in Buxtehude

Sa., 23.02.2019, um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1; Eintritt: 12 Euro.

Das texanische Duo "The Purple Hulls" interpretiert Folk und Bluegrass auf höchstem Niveau. Dafür wurden Penny Lea und Katy Lou Clark im vergangenen Jahr mit dem Radio-Award für die beste Bluegrass-Band in Texas ausgezeichnet. Doch es ist nicht nur ihr handwerkliches Können auf Gitarre, Mandoline und 5-String-Banjo, die beiden Frauen begeistern ihr Publikum auch mit ihrem wunderschön intonierten, zweistimmigen Gesang.Dem Team des Kulturforums ist es gelungen, die Zwillingsschwestern auf ihrer Europa-Tour für einen exklusiven Auftritt in Buxtehude zu gewinnen.