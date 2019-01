So., 13.01.2019, um 11 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafen-brücke 1; Eintritt frei.

Erstmalig wird das Buxtehuder Kulturforum am Hafen zum "Forum junger Musiker". Schüler der Kreisjugendmusikschule Stade präsentieren ihr Programm für den Wettbewerb "Jugend musiziert", der zwei Wochen später in Stade stattfindet. In dem Konzert sind aber auch andere Musikstücke zu hören. Auf Harfe, Cello, Klarinette und Klavier erklingen Stücke von Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, Saint-Saëns, You Seoung Ha und anderen. Die Zuhörer erwartet ein niveauvolles und abwechslungsreiches Programm.