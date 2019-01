So., 27.01.2019, um 17 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1; Eintritt: 12 Euro.

In seinem Vortrag "Australien - Fototräume zwischen Meer und Wüste" präsentiert Helfried Weyer neue Eindrücke vom fünften Kontinent. In großartigen Fotos zeigt der Globetrotter die Kontraste des Landes.Die Reise führt durch tropische Gebiete, weite Wüsten und Gebirge bis hin zu traumhaften Stränden. Stationen sind u.a. der Nambung-Nationalpark mit den Pinnacles, verwitterten Kalkstein-Säulen, die Nullarbor-Wüste, der legendäre Stuart Highway, das Barrier Reef, Ayers Rock, Kings Canyon und die Schluchten Katherine Gorge. Ein Abstecher geht in das Naturparadies Tasmanien.