Für Kinder: Figurentheater "Prinz Eselsohr" in Buxtehude

Buxtehude : Freizeithaus |

bo. Buxtehude. Für leuchtende Kinderaugen sorgt das Ambrella Figurentheater am Sonntag, 11. November, in Buxtehude. Im Freizeithaus, Geschwister-Scholl-Platz 1, hebt sich um 15 Uhr der Vorhang für das Puppenspiel "Prinz Eselsohr".

Das preisgekrönte Figurentheater orientiert sich an dem spanischen Märchen "Der kleine Prinz mit den Eselsohren": Dem König und der Königin wird ein Sohn geboren. Die Feen des Waldes wünschen ihm Schönheit, Anmut, Verstand und Aufrichtigkeit. Die letzte Fee schenkt ihm Eselsohren, damit er nicht hochnäsig wird.

Das Stück dauert rund 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren. Einlass ist um 14.30 Uhr. Veranstalter ist die Stadtjugendpflege Buxtehude.

• Eintritt: 2,50 Euro