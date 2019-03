Geldanlagen fürs Kind - welche Anlageformen machen Sinn?

Völlig berechtigt wird dieses besondere Ereignis so richtig ausgiebiggefeiert. Nicht selten werden in unserer Zeit die Kinder bereits nach Geburtmit Geschenken überhäuft, die alle mehr oder weniger nett gemeint sind.Allerdings stellt sich die Frage, ob die Zukunft des kleinen Lieblings hierbeiauf soliden Beinen steht. Schließlich bedeutet so ein Kind auch, dass hoheKosten auf eine Familie zukommen, oder? Manchmal reicht das Kindergeld nichtdafür aus, alle Kosten auf Dauer gut tragen zu können. Genau aus diesem Grundeist es sinnvoll, wenn Eltern, Großeltern, Paten und Co Geld für die Zukunft desKindes beiseite legen, das in späteren Jahren für sinnvolle Ausgaben genutztwerden kann. Welche Anlagemöglichkeiten bieten sich hier an? In diesem kleinenRatgeber können Sie mehr zu diesem Thema erfahren.Welches Kind hat nicht schon bereits im Kleinkindalter ein kleines Sparschwein, in das Oma, Opa oder Nachbarn einmal oder mehrmals ein paar kleine Münzen werfen? Dieses Sparschwein will in regelmäßigen Abständen geleert werden. Für diesen Anlass bieten Banken nicht nur zum Weltspartag manchmal sogar kleine Geschenke für das Kind persönlich an. Genau die Summe vom Sparschwein wird dann auf ein klassisches Sparbuch einbezahlt.Auf das Sparkonto können Einzahlungen geleistet werden. Ebenso dürfen kleine Ausgaben von diesem Kontojederzeit wieder getätigt werden, indem vom Sparkonto Geld abgehoben wird. Dassolide Sparbuch dient also im Laufe der Kindheitsjahre dazu, dass Anschaffungenwie ein Fahrrad, Möbel fürs Kinderzimmer oder viele andere Ausgaben mehr vondiesem Geld gekauft werden können. Diese Grundlage bietet für die Eltern desminderjährigen Kindes eine solide Sicherheit. Was will man mehr?Natürlich bringt das Sparkonto in der heutigen Zeit kaum noch Zinsen. Welche Sparformen sind lukrativer? Wer in Sachwerten sein Geld anlegt, wird auf Dauer nicht baden gehen. Wie kann man auch für ein minderjähriges Kind schon Sachwerte wie Aktien, Rohstoffe oder Immobilien anlegen? Sie können jederzeit in kleinen Summen diese Fonds ansparen, die die passenden Sachwerte beinhalten. Was spricht dagegen, einen kleinen monatlichenGerade Eltern, Oma und Opa oder Paten dürfen auch kleine Summen im Monat für das Kind anlegen. Dadurch sammelt sich oft schnell ein kleines Vermögen, das das Kind früher oder später brauchen wird. Schließlich vergeht die Zeit sehr schnell: Bald schon stehen Ausgaben für dieSchulausbildung, den Führerschein, das erste Auto oder eine kleine, eigeneWohnung an. Gerade viele Kinder die studieren und dafür in eine fremde Stadtziehen wissen, dass dieses Leben mit hohen Kosten verbunden ist. Welches Kindist dann nicht froh und mehr als dankbar dafür, wenn ein paar Euro bereits zurSeite gespart wurden und diese Summe somit den Start ins eigene, unabhängigeLeben deutlich erleichtern wird?Sie denken sich, dass Sie sich keinen monatlichen Sparvertrag leisten können? Natürlich kann nicht jeder soviel sparen, wie er möchte. Unser eigenes Leben, sprich, Auto, Wohnung, Versicherungen und Lebenshaltung kostet natürlich Geld. Dieses Geld muss erst einmal verdient werden. Und dann noch sparen für die Kinder? Das erscheint auf den ersten Blick nicht immer so einfach. Deshalb lohnt sich ein flexibler Sparvertrag, der jederzeit wieder zu verändern ist. Sie können die meisten Fonds-Sparpläne in der Summe reduzieren, erhöhen oder ganz einstellen. Ein flexibler Sparvertrag ist also keinesfalls ein Klotz am Bein, den es nicht mehr loszuwerden gilt. Genau deshalb lohnt es sich bereits, ab 25 oder 30 Euro im Monat mit dem monatlichen Sparen zu beginnen. Wer sich an den Gedanken des regelmäßigen Sparensbereits gewöhnt, wird es auch später etwas leichter in finanzieller Hinsicht haben.Nicht immer spielt das Leben so mit, wie wir es uns wünschen. Genau deshalb ist es manchmal wichtig, wenn wir an unseren Notgroschen herankommen und über die Ersparnisse verfügen können, wenn wir Geld brauchen. Während der Staat Kindergeld gewährt und wir auch eine gewisse Zeit in den Genuss von Erziehungsgeld kommen, reichen diese kleine Einnahmen oft nicht aus, um alle Kosten für den kleinen Liebling, unser Kind, nachhaltig zu decken.Deshalb ist es gut, wenn wir über den Notgroschen stetsverfügen können, oder? Dabei stellt sich die Frage, ob für diesen Zweck nebendem Sparbuch auch die Anlage in Form von Investmentfonds dafür geeignet ist.Eines steht fest: Über die meisten Investmentfonds, die im Depot verwahrtwerden, kann man sofort ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist verfügen. Das bedeutet, dass auch Aktien- oderMischfonds für den Zwecke dienen, wenn Ihr Kind schon in jungen Jahren fürAusgaben Geld benötigen sollte. Allerdings gilt es zu bedenken, dassgrundsätzlich alle Investmentfonds langfristig ausgerichtet sein sollten. Schonalleine die Gebühren von diversen Investmentfonds müssen erst einmal verdientwerden.Viele Versicherungen bieten schon seit vielen Jahren eine Ausbildungsversicherung an, die zum 18. Lebensjahr des Kindes fällig wird. Hier kann ein Teil des Kindergeldes angespart werden - doch ist es noch sinnvoll, in eine Versicherung für die Ausbildung, die erste Wohnung, das Studium und andere Ausgaben zu investieren?Eine Ausbildungsversicherung stellt oft einen recht starrenBeitrag dar, der nicht beliebig einfach wieder abgeändert werden kann. Genaudeshalb sollte man bedenken, dass eine Laufzeit von ca. 15 Jahren oder nochlänger unbedingt durchzuhalten ist. Dennoch sparen manchmal Großeltern so fürIhr Enkelkind an, dass das Kind während der Laufzeit nicht verfügen kann unddas Geld wirklich für die Zukunft des Kindes fest angelegt werden soll. Auchbei dieser Art von Anlage stehen verschiedene Möglichkeiten der Reinvestitionvon der Versicherung zur Verfügung. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass mitherkömmlichen Sparprodukten in der heutigen Zeit kaum mehr gute Renditenerwirtschaftet werden.Genau deshalb weichen viele Versicherungsgesellschaftendahingehend aus, dass auch die Ersparnisse der Kunden in Sachwerten angelegtwerden können. Allerdings sollte hier jeder Kunde im Vorfeld genau wissen, wiesein Geld angelegt wird und den Produkten im Vorfeld zustimmen. Letztendlichzählt nur eines - der Ertrag, der auf lange Sicht für das Kind erwirtschaftetwird. Dies ist schließlich die Grundlage für die Zukunft.Oft stellt sich die Frage, ob ein Jugendlicher schon überdie Ersparnisse selbst verfügen kann, wenn er damit Dinge wie Drogen, Alkoholoder sonstige Dinge finanzieren wollte, die den Eltern absolut nicht rechtwären. Hier gilt der bekannte Taschengeldparagraph. Was besagt diesegesetzliche Regelung? Hier ist geregelt, dass alle Jugendliche unter 18 Jahrennur über kleine Summen selbst verfügen dürfen. Im Rahmen ihres Taschengeldeskönnen die jungen Menschen also durchaus einmal 10 Euro vom Sparbuch abheben.Über die großen Ersparnisse jedoch kann nicht ohne Zustimmung der Elternverfügt werden. Ohnehin ist es immer erforderlich, die gesetzlichen Vertreterzustimmen zu lassen, wenn Konten eröffnet werden oder sonstigen Verfügungenstattfinden. Gerade in einer Zeit, in der es viele alleinerziehende Müttergibt, reicht natürlich auch die Unterschrift der alleinigen gesetzlichenVertreterin, wenn der Vater nicht mit ins Sorgerecht für das Kind miteingetragen wurde. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn der Vateralleinerziehend agiert. Aus diesen Grunde müssen Geburtsurkunde und dieAusweise der Erziehungsberechtigten bei jeder Neueröffnung eines Depots oderKontos stets mit vorgelegt werden.Warum rentieren sich meist langfristig ausgerichteteSparformen sehr gut, wenn das Kind zu einem kleinen Vermögen kommen will? Ganzklar - die lange Laufzeit ist hervorragend für den dadurch entstehendenZinseszins-Effekt. Wenn die erwirtschafteten Zinsen immer wieder erneutverzinst werden, dient dies einem soliden Vermögensaufbau für das Kind. Genaudeshalb lohnt es sich bereits ab der Geburt des Kindes, hier eine kleine Summeregelmäßig anzulegen. Sind Aktien dabei nicht eine sehr rentable Möglichkeitdafür, dass auch das Kind zu einem kleinen Vermögen schon in jungen Jahrengelangen kann?Aktien sind zweifelsohne eine gute Anlageform, die sich aufeine lange Sicht gut rentiert. Allerdings sollten Sie dabei wissen, dass es zuSchwankungen am Markt kommen kann. Diese Schwankungsbreite (Volatilität) mussman aushalten können. Wer nach Kursverlusten unter Druck verkauft, kann unterUmständen böse Überraschungen an der Börse erleben. Deshalb zählt: Aktienbenötigen ein langes Zeitfenster, damit sie gute Erträge von ca. 6 % oder mehrpro Jahr abwerfen. Nur wenn Sie also über das Geld in Form von Aktien dienächsten Jahre nicht verfügen müssen, sollten Sie langfristig an gute Erträge denken,die auch vollumfänglich Ihrem Kind zugute kommen werden. Informieren Sie sichauf folgenden Portal über den Forexhandel. Was Sie definitiv unterlassen sollten, sofern Sie keineentsprechende Expertise besitzen, ist Daytrading. Hierbei investiert man nurkurzfristig auf eher volatile Kurse und kann dementsprechend auch schnell großeBeträge verlieren. Nichtsdestotrotz sollten Sie auf vertrauenswürdigeTrading-Plattformen setzen, wie nextmarkets. Schnell tappt man in die Falle unseriöser Plattformen, die zum Teil nicht malentsprechende Lizenzen für ihr Geschäft besitzen.In diesen Anlageformen finden Sie einen einfachen Überblickder Geldanlagen, die sich fürs Kind anbieten und rentieren können. In meinenAugen ist es mehr als wichtig, schon in jungen Jahren an die finanzielleZukunft des kleinen Kindes zu denken. Welche Sparform sagt Ihnen dabei ammeisten zu? Eines steht fest: Zumindest ein solides Sparbuch braucht jedesKind.