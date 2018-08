Historische Musik mit "Joyosa" aus "al-Andalus"

Buxtehude : Theater im Hinterhof |

bo. Buxtehude. "Joyosa" ist altspanisch und bedeutet "freudig". Mit großer Spielfreude und Hingabe interpretiert das Trio "Joyosa" die historische Musik aus "al-Andalus", dem maurischen Spanien der Zeit vom achten bis 15. Jahrhundert. Am Samstag, 1. September, treten die drei Musiker um 20 Uhr im Theater im Hinterhof, Hauptstraße 34, in Buxtehude auf.

In al-Andalus lebten einst Muslime, Christen und Juden miteinander und beeinflussten sich in ihrer Kultur. Den Reichtum und die Vielfalt der Musik jener Zeit erweckt "Joyosa" zum Leben. Das Ensemble spielt Stücke aus dem "Llibre vermell", den "Cantigas de Santa Maria", sephardische Romanzen und orientalische Melodien auf historischen Instrumenten. Visueller Höhepunkt sind Silke Marquardts kreisende Tänze, in denen sie kraftvoll und poetisch die Musik mit den fließenden Bewegungen der Seidentücher verbindet. In ihrer Moderation bringen die drei Künstler den Zuhörern die Geschichte und Kultur von "al-Andalus" näher.

• Eintritt: 13 Euro.