"Hört ihr Leut' ...": Nachtwächterrundgang in Buxtehude

Buxtehude : Rathaus |

bo. Buxtehude. Der "Nachtwächter" führt am Samstag, 14. Juli, durch Buxtehude. Bei seinem Rundgang um 21 Uhr durch die Altstadt berichtet ein Gästeführer in historischer Kleidung aus jener Zeit, als der Nachtwächter die schlafende Bevölkerung vor Feuer und Dieben warnte.

Besucher erwartet ein launiger Vortrag rund um die Buxtehuder Stadtgeschichte, gespickt mit Pikantem und Interessantem aus der Estestadt. Die Führung dauert rund zwei Stunden. Treffpunkt ist am Rathaus, Breite Straße 2.

• Gebühr: 8 Euro (Kinder 2 Euro).