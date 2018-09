Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Mitreißenden Jazz der Extraklasse haben die "Bop Cats" im Gepäck, wenn sie sich am Freitag, 14. September, von Hamburg auf den Weg nach Buxtehude machen. "I Got Rhythm, I Got Music" heißt das Motto des Konzerts um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1 in Buxtehude.

Die gut eingespielte Band beherrscht jede Stilrichtung, egal ob Jazzpop, Swing, Latin, Bebop oder Cool-Jazz. Die Hamburger gehören zu den besten nationalen Mainstream-Jazzern. Im Kulturforum spielt das Quartett Evergreens von George Gershwin, Dave Brubeck, Duke Ellington, Miles Davis und Stevie Wonder. Dazu vermitteln die Musiker viel Hintergrundwissen und Anekdoten.

• Der Eintritt kostet 15 Euro.