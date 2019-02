Kabarett "Ausnahmezustand" mit Florian Schroeder in Buxtehude

So., 03.03.2019, um 19 Uhr in der "Aula Süd" im Schulzentrum Süd in Buxtehude, Torfweg 36; Eintritt: 20 Euro. Veranstalter ist der "Kleinkunst Igel" Buxtehude.

Noch nie ging es uns so gut wie heute und doch leben wir im Ausnahmezustand: Wir fühlen uns permanent bedroht - von einem Irren mit Fönfrisur im Westen, einem Irren ohne Frisur im Osten oder dem türkischen Türsteher, der das Presserecht mit Füßen tritt. Facebook weiß mehr über uns als unser eigener Partner. In seinem neuen Programm "Ausnahmezustand" spannt der Kabarettist Florian Schroeder den Bogen von großer Weltpolitik bis zur Kücheninsel am Prenzlauer Berg: politisch, philosophisch, anarchisch. Und im Kabarett gilt: Erst wenn es richtig böse ist, ist es wirklich gut.Mit Florian Schroeder kommt ein Kabarettist der Extraklasse nach Buxtehude. Er ist Radio- und Fernsehmoderator (u.a. SWR-Kabarettsendung „Spätschicht“), Autor, ein gefragter Meinungsbildner der jungen Generation und gern gesehener Gast in Talkshows.Seine Marke ist die genaue Beobachtung der politischen und gesellschaftlichen Situation. Er ist aktuell, analysiert, bewertet und hinterfragt in einem Mischung aus scharfer Beobachtungsgabe, philosophischer Substanz und hintergründigem Humor.