Konzert mit Dave Goodman in Buxtehude

Buxtehude : Theater im Hinterhof |

bo. Buxtehude. Dave Goodman ist Musiker, Storyteller und Entertainer in einem. Am Samstag, 8. September, tritt der Singer/Songwriter um 20 Uhr im Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstraße 34, auf.

Der in Bremen lebende Kanadier spielt seit seiner Jugend Blues, Rock und Jazz auf der Gitarre. Später fing er an, eigene Songs zu schreiben, und entwickelte sich immer mehr zum Singer/Songwriter. In Goodmans facettenreicher Musik sind die frühen Einflüsse ebenso hörbar wie anglo-amerikanische und irisch-keltische Klänge. Sein Talent, die Fingerfertigkeit auf der Gitarre mit eindrucksvollem Gesang, Geschichten und Humor zu verbinden, machen seine Konzerte zu einem besonderen Erlebnis.

Der Musiker trat u. a. als Support für Peter Maffay und Joan Armatrading auf.

• Eintritt: 13 Euro.