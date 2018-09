Konzert "Una serata venexiana" in der St. Petri-Kirche Buxtehude

Buxtehude : Turmcafé St. Petri |

bo. Buxtehude. Zeuge eines musikalischen Wettstreits werden die Zuhörer bei dem Konzert "Una serata venexiana" am Sonntag, 9. September, um 19 Uhr in der Buxtehuder St. Petri-Kirche. Die "Capella de la Torre" stellt zwei musikalische Welten einander gegenüber: Die Bläser begeben sich in einen Wettstreit mit einem Geiger und beide Seiten führen alle Raffinessen und Möglichkeiten ihrer Instrumente vor.

In der Kulturgeschichte Europas spielt Musik aus Venedig seit dem 16. Jahrhundert eine wichtige Rolle. Von der Lagunenstadt gingen entscheidende Impulse für Innovationen in der Vokal- und Instrumentalmusik aus.

In dem Konzertwettstreit loten die Musiker mit großer Virtuosität und viel Ideenreichtum die Grenzen der damals "neuen" Violine und der "alten" Instrumente wie Schalmei, Pommer und Dulzian aus, um die Summe der Gemeinsamkeiten zu entdecken und für das Publikum großartige Musik darzubieten. Die "Capella de la Torre" gehört zu den weltweit führenden Ensembles im Bereich der Bläsermusik der frühen Neuzeit.

Sie begeistert ihr Publikum mit ungewöhnlichen und sehr lebendig erzählten und musizierten Programmen. 2016 und 2017 wurde das Ensemble mit dem ECHO-Klassik ausgezeichnet.

• Eintritt: 15 Euro (ermäßigt 12 Euro); Kartenverkauf im Musik Markt Buxtehude oder Bestellung per E-Mail an hapegross@gmx.net.