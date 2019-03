Sa., 09.03.2019, um 19.30 Uhr im City Kino Buxtehude, Bahnhofstr. 11; Eintritt: 19 Euro inkl. Speisen und Drink; FSK: 18 Jahre; Tickets: Tel. 04161 - 600556, www.citykino-buxtehude.de.

Das City Kino bringt Will Smith und Martin Lawrence auf die Leinwand zurück. Bevor im nächsten Jahr Teil drei in die Kinos kommt, werden in einem "Bad Boys Double" die Kultfilme "Bad Boys - Harte Jungs" und "Bad Boys 2" in der ungeschnittenen Kinofassung gezeigt. In der Pause gibt es Speisen am Buffet und einen Cocktail.