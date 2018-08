Kunstfest mit Markt, Musik und Performances am Buxtehuder Rathaus

Buxtehude : Rathausplatz |

bo. Buxtehude. Das zweite Buxtehuder Kunstfest wird am Wochenende, 25. und 26. August, in der Buxtehuder Altstadt gefeiert. Rund um das Rathaus an der Breiten Straße werden 30 Pavillons aufgebaut, in denen Bildende Künstler und Kunsthandwerker am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ihre Arbeiten ausstellen. Malerei, Objekte aus Holz, Glas und Metall, Fotografie, Textiles, Kalligrafie, digitale Kunst und vieles mehr ist zu sehen.

Dazu gibt es ein Bühnenprogramm mit Live-Musik. Unter anderem treten die Steampunk-Band "Drachenflug" (Samstag 14 Uhr) und der Singer/Songwriter Thomas Bobert (Sonntag 13 Uhr) auf. Walking Acts und Performances mit dem "fliegenden Fotografen" Jan Sauerwein, dem Zauberer "Wundergast" und der Musikerin Tanja Rathjen bilden das Rahmenprogramm.

Die Artothek, der städtische Bilderverleih, ist an beiden Tagen geöffnet. Führungen finden Samstag um 12 und 15 Uhr, Sonntag um 12 und 14 Uhr statt. Dorota Albers ist am Samstag von 11 bis 13 Uhr und am Sonntag von 15 bis 17 Uhr in ihrer Ausstellung im Marschtorzwinger anzutreffen. Besucher können der Künstlerin beim Arbeiten zusehen: Sie fügt goldene Plastikelemente zu einer Wand zusammen. Der Künstler Frank Rosenzweig stellt sein Friedensprojekt " Many Children - One World" vor und wirbt mit Friedensfahnen für die Aktion "Eine Stadt zeigt Flagge".