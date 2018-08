Buxtehude : Rathaus |

bo. Buxtehude. Wenn der "Schmied" am Freitag, 24. August, um 18 Uhr durch die Buxtehuder Altstadt führt, stehen kuriose Begebenheiten im Mittelpunkt. Schon seit Jahrhunderten wird besonders in Herrengesellschaften die Geschichte vom legendären Buxtehuder Schmied erzählt. Aber auch Frauen hören gern zu, wenn der als Schmied gekleidete Gästeführer von den besonderen Heilerfolgen seines berühmten Vorgängers erzählt.

• Gebühr: 7 Euro (Kinder 2 Euro); Treffpunkt ist am Rathaus in der Fußgängerzone, Breite Str. 2.