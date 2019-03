"Ladies First" an der See: Konzert im Buxtehuder Kulturforum

Fr., 22.03., und Sa., 23.03.2019, um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1; Eintritt: 15 Euro.

"Ladies First geht baden" heißt das neue Programm des musikalischen Damen-Quartetts "Ladies First". Begleitet von Wiebke Corleis am Klavier tauchen die Sängerinnen Dörte Hoffmann, Uschi Terne und Ute Düwer ab in das Liederuniversum der 1920er bis 1990er Jahre. In humorvollen Interpretationen von Evergreens und Ohrwürmern sind die Damen mit mehrstimmigem Gesang und skurrilen Soli auf der Suche nach Genuss und Entspannung am Meer - nach dem Motto "Schmecke die See, fühle die Brise, lausche und genieße".