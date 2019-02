Lesung mit dem Kabarettisten Matthias Brodowy in Buxtehude

Sa., 02.03.2019, um 20 Uhr im Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstr. 34; Eintritt: 13 Euro.

Der Kabarettist Matthias Brodowy wird gern als "Vertreter für gehobenen Blödsinn" bezeichnet. Aber er ist nicht nur ein Wortakrobat, sondern mit Leib und Seele auch Musiker. Im Theater im Hinterhof liest Brodowy aus seinen Büchern "Einmal Labskaus und zurück" und "Der Leuchtturmhüter". In seiner typischen Art plaudert er nebenbei aus dem Nähkästchen, nimmt das Zeitgeschehen unter die Lupe und greift musikalisch in die Tasten.Brodowy ist u. a. auch Conférencier am Hansa Theater Hamburg und Radiomoderator. 2013 wurde er mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet.