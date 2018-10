Liederabend "Ganz schön frech" in Buxtehude

Buxtehude : Theater im Hinterhof |

bo. Buxtehude. "Ganz schön frech" ist der Liederabend mit Clemens Kröger und Michael Ransburg am Samstag, 3. November, um 20 Uhr im Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstraße 34. Aus Texten und Liedern von Bertold Brecht, Georg Kreisler, Robert Schumann, James Brown, Walt Disney und deutschen Schlagern stellen der Schauspieler Michael Ransburg und der Pianist Clemens Kröger ein sehr spezielles Programm zusammen, das die Zuhörer fordert und lachen lässt.

Aus dieser gegensätzlichen Auswahl der Dichter, Autoren und Musiker schöpft der Abend sein Potential, vom Leben zu erzählen. Es geht um Liebe und Lüge, um Geld und Kunst. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem "Soroptimist International Club Buxtehude" statt. Die Damen des Clubs bieten Besuchern vor und nach dem Liederabend Getränke und Kleinigkeiten zu essen an.

• Eintritt: 13 Euro.