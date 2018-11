Mietspiegel und mehr: Kostenloser Vortrag in Buxtehude

Buxtehude : Navigare NSBhotel |

Seit Oktober ist er online, der "qualifizierte Mietspiegel" der Hansestadt Buxtehude. Welche Auswirkungen hat er auf die Vermietung von Immobilien, wie verhält es sich mit Mieterhöhungen und Modernisierungen. Was passiert mit bereits abgeschlossenen Verträgen, lohnt sich die Investition in Immobilien noch und vieles mehr. Über das spannende Thema diskutieren Sie an diesem Abend mit Immobilienfachwirt IHK André Grote und Rechtsanwalt & Notar Dr. Christian Bücker im Navigare NSB Hotel im Raum Northern Joy. Der kostenlose Vortrag beginnt am Donnerstag, 22. November, um 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 04161-99780 oder info@grote-immobilien.de.