Molière-Komödie "Der eingebildete Kranke" in Buxtehude

Mi., 30.01.2019, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastr. 5; Eintritt ab 15,50 Euro (ermäßigt ab 8,25 Euro); Kartenvorverkauf im Servicecenter Kultur & Tourismus im Rathaus Buxtehude, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de.

Auf einen Klassiker von Molière darf sich das Publikum in Buxtehude freuen. Das Ensemble von "Umbreit Entertainment" zeigt die Komödie "Der eingebildete Kranke" in einer neuen Bearbeitung von Volker Lechtenbrink.Zum Inhalt: Der reiche Kaufmann Argan ist ein Hypochonder und terrorisiert seine Umwelt mit seiner Gesundheitshysterie. Für skurrile Kuren und Heilungsmethoden zahlt er seinen Ärzten horrende Honorare. Um die Kosten zu senken, will er seine Tochter Angélique mit einem der Ärzte verheiraten. Doch die ist unsterblich in Cléante verliebt. Dienerin Toinette spinnt eine Intrige, die Argan die Augen öffnen soll.