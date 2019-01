Sa., 26.01.2019, um 20 Uhr im Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstr. 34; Eintritt: 13 Euro.

In seinem zweiten Soloprogramm "Hirnklopfen" nimmt sich Felix Oliver Schepp zwei Privilegien vor, die in dieser Ausprägung wohl nur dem Menschen gegeben sind: den Verstand und das Gefühl. Zwischen Chanson und Musikkabarett geht es bei Schepp um Hirn und Herz.In schrägen Liedern und skurril-poetischen "Scheppsons" macht sich der Künstler auf die Suche nach dem richtigen Maß für Herzensangelegenheiten in Zeiten von Facebook, analysiert die Geltungssucht der Generation "Individuell", nimmt das überforderte menschliche Gehirn unter die Lupe und plädiert gegen Engstirnigkeit und für mehr Großherz.