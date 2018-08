Musik von Mozart und Dvořák beim "International Music festival" in Buxtehude

Buxtehude : Aula Süd |

bo. Buxtehude. Ein weiterer Höhepunkt des "International Music festival IMf" Buxtehude, Altes Land, Harburg ist das Konzert mit Haiou Zhang und Solisten der NDR Radiophilharmonie am Sonntag, 2. September, um 17 Uhr in der "Aula Süd" des Gymnasiums (ehemals "Forum Süd") am Torfweg 36 in Buxtehude.

In wechselnden Besetzungen spielen Friederike Starkloff (Violine, Erste Konzertmeisterin), Sophie Pantzier (Violine), Anna Lewis (Viola), Eunseon Jang (Kontrabass), Oliver Mascarenhas (Violoncello) und Haiou Zhang (Klavier) Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Giovanni Bottesini und Antonín Leopold Dvořák.

Von Mozart erklingen die Klavierkonzerte Nr. 12 und 13, von Bottesini eine Fantasie über Themen von Rossini und von Dvořák das Streichtrio für Violinen und Viola.

Das Konzert wird von NDR Kultur mitgeschnitten und am 4. November um 22 Uhr in der Sendung "Das Sonntagskonzert" im Radio ausgestrahlt.

• Eintritt: 18 Euro.