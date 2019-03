Musik zur Stille: Orgelkonzert in St. Petri Buxtehude

So., 17.03.2019, um 18 Uhr in der St. Petri-Kirche in Buxtehude, Kirchenstr. 2; Eintritt frei; um wird Spenden gebeten.

Zur “Woche der Stille” erklingt in der St. Petri-Kirche ein Konzert. Kreiskantorin Sybille Groß spielt an der historischen Furtwängler-Orgel Kompositionen, die musikalisch die Stille und das Gebet aufnehmen. In der mit Kerzen erleuchteten Kirche erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, César Franck ("Prière"), Olivier Messiaen ("Prière après la communion"). Im Anschluss wird zu einem Beisammensein in die Turmkapelle eingeladen.