Musikalische Lesung in Buxtehude aus Falladas Roman "Kleiner Mann, was nun?"

Sa., 12.01.2019, um 20 Uhr im Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstr. 34; Eintritt: 13 Euro.

Im vergangenen Jahr feierte Deutschland den 125. Geburtstag eines seiner beliebtesten Autoren: Hans Fallada. Sein bekanntester Roman "Kleiner Mann, was nun?" machte Fallada 1932 mit einem Schlag berühmt. In einer Grammophon-Lesung präsentiert Jo van Nelsen die schönsten Passagen aus der ungekürzten Urfassung, die erstmals 2016 erschien. Dazu lässt er Musik der 1930er-Jahre von Schellackplatten erklingen.Die herzzerreißende Liebesgeschichte zwischen dem Buchhalter Johannes und der Verkäuferin Emma, die sich in der Zeit der Weimarer Republik gegen Arbeitslosigkeit und politisches Chaos behaupten, rührt auch heute noch durch die präzise Beobachtung des Alltags und trockene Komik.