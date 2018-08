Neue Stadtführung "Butter bei die Fische" in Buxtehude

Buxtehude : Rathaus |

nw/bo. Buxtehude. „Hat he denn ok Butter bi de Fische?“ war eine geläufige Frage zu Zeiten der Hanse. In genau jene Tage entführt die neue kulinarische Erlebnisführung „Butter bei die Fische!“, die am Samstag, 1. September, in Buxtehude Premiere hat.

Die Führung vermittelt Einblicke in die Geschichte der Hanse, der Stadt und in das damalige Alltagsleben. So erfahren Teilnehmer etwa, welche Stoffe und Gewandungen zu jener Zeit in Mode waren. Während der etwa zweistündigen Tour durch die Altstadt werden an drei Stationen kulinarische Kostproben präsentiert. Zum Abschluss können sich alle auf einen hanseatischen Happen freuen - in gemütlicher Runde in einem Restaurant.

Weitere Termine in Buxtehude sind in diesem Jahr am Samstag, 13. Oktober, 10. November und 8. Dezember. Start ist jeweils um 10 Uhr am Rathaus, Breite Str. 2.

Die Führung ist ein Kooperationsprojekt der sieben Hansestädte aus der Metropolregion Hamburg. In Buxtehude, Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Stade, Uelzen und Wismar wird jeweils eine eigene Erlebnisführung unter dem Titel „Butter bei die Fische“ angeboten.

• Gebühr: 29,90 Euro; Anmeldung erforderlich im Servicecenter Kultur & Tourismus im Rathaus, Tel. 04161 - 5012345.