"Perdu dans le temps": Lautenkonzert in Buxtehude

Buxtehude : Theater im Hinterhof |

bo. Buxtehude. In die Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts führt das Konzert am Samstag, 15. September, um 20 Uhr im Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstraße 34. Unter dem Titel "Perdu dans le temps - Verloren in der Zeit" lässt der Lautenspieler Sigurd Schmidt (Foto) diese Epoche musikalisch lebendig werden. Schmidt präsentiert Lautenmusik verschiedener europäischer Komponisten. Die Blütezeit der Laute dauerte von 1500 bis 1650. Das "Instrumentum Regina" lieferte einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der abendländischen Musik und Kultur.

• Eintritt: 13 Euro.