bo. Buxtehude. Ein "Picknick"-Konzert gibt das Stadtorchester Buxtehude am Samstag, 25. August, um 17 Uhr im Buxtehuder Stadtpark. Besucher können es sich mit gefülltem Picknick-Korb auf einer Decke bequem machen und ihre mitgebrachten Speisen und Getränke genießen, während das Orchester mit seinem Repertoire aus flotten Melodien für den musikalischen Rahmen sorgt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Konzert in die Aula der Halepaghen-Schule verlegt.

Das Orchester erhält an diesem Tag den "Nimbus" des Niedersächsischen Musikverbandes, eine Auszeichnung für die Ausbildung junger Musiker.