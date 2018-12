Mo., 24.12., um 11 Uhr im City Kino Buxtehude, Bahnhofstr. 11; Eintritt: 9 Euro für Film, Süßigkeiten und Limo; Tickets gibt es auf www.citykino-buxtehude.de.

Am Morgen des Heiligen Abends können Kinder den Schlafanzug gleich anbehalten: Das City Kino verkürzt jungen Zuschauern die Wartezeit auf den Weihnachtsmann mit einer Pyjama-Party zur Vorpremiere von "Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!". Das neue Animationsabenteuer führt in ein Ferienlager auf den Dschungelinseln.