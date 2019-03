Rockhits mit "elbsand" in der Wassermühle Ovelgönne

Sa., 30.03.2019, um 20 Uhr in der Wassermühle in Ovelgönne, Hemberg 7; Karten für 12 Euro im Vorverkauf gibt es unter Tel. 04162 - 9085185.

Seit mittlerweile fünf Jahren gibt die Band "elbsand" ein Frühjahrskonzert in der Ovelgönner Wassermühle. Am Samstag, 30. März, ist es wieder so weit. Bei ihrem Benefizkonzert zugunsten des Mühlenvereins nehmen die sechs Musiker die Gäste auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Blues und Rock mit. Im "unplugged"-Teil gibt es eine neue Variante mit vier akustischen Gitarren und Bass. Neu sind Songs von Smokie, A-ha, den Everly Brothers und anderen bekannten Künstlern.Die sechs Musiker widmen das Konzert Rolf Feldmann, der nach vielen Jahren aus dem Verein ausscheidet. Es ist die letzte von ihm organisierte Veranstaltung.