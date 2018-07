Roncalli kommt nach Harsefeld

Das ist eine echte Sensation: Der Circus Roncalli gastiert in Harsefeld auf dem Firmengelände von Viebrockhaus in Harsefeld-Weißenfelde. Zwei Dinge passen dabei perfekt zusammen und bescheren den Harsefeldern dieses außergewöhnliche Gastspiel am Samstag, 1. September: Das Unternehmen Viebrockhaus hat für eine Firmenveranstaltung etwas Besonderes gesucht und die Gemeinde Harsefeld wollte als Auftakt der 1050-Jahrfeier ebenfalls etwas Außergewöhnliches anbieten: Jetzt kommt der Circus Roncalli mit seinem Zirkuszelt samt historischem Jahrmarkt. Der Vorverkauf beginnt bereits am Montag, 16. Juli.Bürgermeister Michael Ospalski und Gemeindedirektor Rainer Schlichtmann freuen sich über das Angebot von Familie Viebrock, diese Veranstaltung im Anschluss an den firmeninternen Teil der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Erlöse der öffentlichen Vorstellung werden für die große 1050-Jahrfeier im Sommer 2019 verwendet.Das erwartet die Besucher: Der historische Jahrmarkt bietet nostalgische Vergnügungen wie Schiffsschaukel, Kettenflieger oder "Hau-den-Lukas". Gaukler und andere Künstler zeigen ihre Fertigkeiten und Walking Acts flanieren über das Gelände. In einer historisch anmutenden "Selfie-Box" können die Besucher Fotografien in Kostümen machen lassen. Speis und Trank auf dem Jahrmarkt werden aus historischen Zirkuswagen verkauft, die aus der Privatsammlung von Roncalli-Gründer Bernhard Paul stammen.Die abendliche Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Internationale Künstler zeigen eine Vorstellung mit Poesie, Artistik und viel Humor. Im kleinen "Roncalli-Zelt" können Kinder unter professioneller Anleitung selbst zu Zauberkünstlern oder Artisten werden.Wichtige Informationen für alle Roncalli-Fans: Der historische Jahrmarkt kann unabhängig von der Vorstellung besucht werden. Die Fahrgeschäfte sind kostenlos. Erwachsene (ab 16 Jahren) zahlen 10 Euro, Kinder ab sechs Jahren 5 Euro.• Der Eintritt für Jahrmarkt und Zirkus beträgt 25 Euro (ermäßigt 10 Euro). Kinder bis zu fünf Jahren haben freien Eintritt, haben aber im Zirkuszelt keine Sitzplatzgarantie.Vorverkaufsstellen sind in Harsefeld die "S+R" Bücherstube, das Rathaus der Samtgemeinde und die Viebrockhaus AG (Grashofweg 11b), außerdem der Viebrock Musterhauspark in Horneburg. Reservierungen (14 Cent pro Anruf aus dem Festnetz) sind bei der EN Garde Marketing unter ( 01805 119 115 von Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr möglich.