Rustikaler Rock: "Songs & Whispers"-Konzert mit Bobbo Byrnes in Grünendeich

bo. Grünendeich. Die Konzertreihe "Songs & Whispers" ist am Freitag, 20. Juli, zu Gast in Grünendeich. Der Singer/Songwriter Bobbo Byrnes tritt um 20 Uhr im Restaurant "Zur schönen Fernsicht", Obstmarschenweg 4, auf.

Der Musiker aus den USA hat rustikalen Americana-Rock im Gepäck. Byrnes spielt um die 150 Konzerte im Jahr, und so erzählen viele seiner Songs von seinem Leben "On The Road" von Show zu Show. Aber er sucht in seinen Liedern auch nach Lösungen von sozialen oder zwischenmenschlichen Problemen.

"Songs & Whispers" ist ein internationales Netzwerk für Musiker aus aller Welt. Es bietet den Künstlern die Möglichkeit international auf Tour zu gehen und sich dem Publikum in verschiedenen Ländern vorzustellen. Im Fokus der Konzertreihe stehen der "Song" und die akustische Musik.

• Der Eintritt zum Konzert ist frei. Besucher werden um Spenden gebeten.