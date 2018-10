Schauspiel "Schlaraffenland" auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude

bo. Buxtehude. Das Schauspiel "Schlaraffenland" wird am Mittwoch, 7. November, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastraße 5, gezeigt. Das humorvolle Bühnenstück von Philipp Löhle räumt mit der Wohlstandsgesellschaft auf. Um 19 Uhr findet eine Einführung in das Theaterstück statt.

Zum Inhalt: Größer, schöner, besser - in dieser ach so intakten Familie ist alles zu haben. Wenn etwas fehlt, wird es neu gekauft, aber größer. Wenn Mutter altert, korrigiert das der Schönheitschirurg. Wenn Oma stirbt, kommt die Trauerberatung. Die Familienmaschine funktioniert perfekt, bis der Sohn entdeckt, dass diese schöne Welt nur Kulisse ist, für die andere schuften müssen. Der Sohn will raus aus dieser Lebensform. Mit seinen Forderungen stört er jedoch das Empfinden seiner Familie, die lieber wegschaut und ein sorgenfreies Leben genießt. Um deren Borniertheit zu brechen, greift der Sohn schließlich zu einem drastischen Mittel.

• Karten ab 15,50 Euro (ermäßigt ab 8,25 Euro) gibt es im Servicecenter Kultur und Tourismus im Rathaus, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de.