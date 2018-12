Schauspiel "Wie im Himmel" in Buxtehude

Mi., 16.01.2019, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastr. 5; Eintrittskarten ab 15,50 Euro (ermäßigt ab 8,25 Euro) gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im Rathaus, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de.

"Wie im Himmel" fühlen sich die Sängerinnen und Sänger, als ein prominenter Musiker neuen Schwung in ihren kleinen Kirchenchor bringt. In dem gleichnamigen Schauspiel zieht sich Stardirigent Daniel, ausgelaugt von seiner internationalen Karriere, in sein kleines Heimatdorf zurück. Dort übernimmt er die Leitung des Kirchenchores. Doch nicht jeder im Ort ist davon begeistert.Der schwedische Film "Wie im Himmel" war 2005 als "Bester nicht englisch-sprachiger Film" für den Oscar nominiert und wurde von Publikum und Kritikern gefeiert. Das Schauspiel findet in Kooperation mit dem Niedersächsischen Chorverband statt.